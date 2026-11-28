मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। किसी महत्वपूर्ण मामले में आप अपनी बुद्धिमत्ता से बेहतर रास्ता निकालने में सफल रहेंगे। हालांकि, विरोधियों या आलोचना करने वाले लोगों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। संतान के करियर या भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, इसलिए सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। नौकरीपेशा लोगों को किसी जरूरी काम को पूरा करने में जूनियर या अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिल सकता है। कामकाज की अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, लेकिन भाई-बहनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी चर्चा भी तेज हो सकती है और किसी मांगलिक आयोजन की योजना आगे बढ़ सकती है। आज जिम्मेदारियों के साथ पारिवारिक खुशियों के लिए भी समय निकालें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।