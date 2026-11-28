सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन आपके लिए खुशियों, उपलब्धियों और नए अवसरों से भरा रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या माध्यम से ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो आपके सामने तरक्की के नए रास्ते खोल दे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में अपनापन और मजबूती बढ़ेगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है कि लंबे समय से अटकी हुई कोई महत्वपूर्ण डील आखिरकार फाइनल होने की संभावना है। इससे आर्थिक लाभ के साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दिनभर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिसके कारण आप कई जरूरी काम निर्धारित समय से पहले पूरे कर सकते हैं। संतान के साथ घूमने-फिरने या कोई मनोरंजक कार्यक्रम बनाने का अवसर मिले तो उसका आनंद जरूर लें। इससे परिवार के साथ सुखद यादें जुड़ेंगी। आज कार्यक्षेत्र की सफलता के साथ पारिवारिक खुशियों का आनंद भी मिलेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।