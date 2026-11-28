कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका अच्छा साथ दे सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है और आय में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार की खुशियों के लिए जीवनसाथी को कोई खास उपहार या उनकी पसंद की चीज खरीदने का विचार बन सकता है। आपकी यह छोटी-सी पहल रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाएगी। हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी होगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके सामने नए अवसर आ सकते हैं। कोई आकर्षक प्रस्ताव आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। हालांकि, नई जिम्मेदारियों, सुविधाओं और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझने के बाद ही निर्णय लें। आज आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के साथ अपनी समझदारी और दूरदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।