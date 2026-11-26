मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपकी वाणी आपके लिए सफलता का रास्ता भी खोल सकती है और किसी परेशानी का कारण भी बन सकती है। इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आपका कुछ मनमौजी व्यवहार परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसलिए उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को भी महत्व दें। घर में किसी नए मेहमान के आगमन की खबर मिलने से खुशी का माहौल बनेगा। अचानक धन लाभ होने की संभावना है, जिससे दिन और भी उत्साहजनक हो सकता है। हालांकि, अपनी निजी जानकारी और महत्वपूर्ण योजनाएं हर किसी के साथ साझा करने से बचें। आज कही गई कोई बात भविष्य में गलतफहमी पैदा कर सकती है। कारोबार में बदलाव या नई रणनीति अपनाने का विचार मन में आ सकता है। सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह बदलाव सफलता के नए रास्ते खोल सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।