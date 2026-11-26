वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन आर्थिक लाभ और नए अवसरों के लिहाज से काफी अच्छा रह सकता है। नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना है और इनमें से कोई संपर्क भविष्य में आपके लिए बड़े फायदे का रास्ता खोल सकता है। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं। जरूरत के समय आर्थिक सहायता मिलने से भी राहत महसूस हो सकती है। यदि आप संतान के लिए नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उस दिशा में बातचीत और तैयारी आगे बढ़ सकती है। अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए कोई नई खरीदारी करने का मन भी बनेगा। इससे उत्साह और खुशी महसूस होगी। हालांकि, किसी भी बड़े खर्च से पहले अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। आज भविष्य से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना भी आकार ले सकती है। नए अवसरों को पहचानें और समझदारी के साथ उनका लाभ उठाने का प्रयास करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।