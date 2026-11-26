कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। अपनी मेहनत और लगन से आप कई महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान कोई ऐसी खास जानकारी मिल सकती है, जो आने वाले समय में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। कार्यक्षेत्र और कारोबार की जिम्मेदारियों को हल्के में न लें। कोई पुराना अटका हुआ काम दोबारा गति पकड़ सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी। हालांकि, किसी को उधार पैसा देने से पहले अच्छी तरह विचार करें, क्योंकि उसकी वापसी में देरी हो सकती है। आर्थिक मामलों में अपनी जरूरतों और भविष्य की योजनाओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। घर में किसी धार्मिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे वातावरण सुखद और आध्यात्मिक बनेगा। परिवार के साथ समय बिताने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से मन को संतोष मिलेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।