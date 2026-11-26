मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज कुछ परिस्थितियां आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन शांत मन से काम लेंगे तो हर परेशानी का समाधान निकाल सकते हैं। जीवनसाथी आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं, इसलिए बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। अपनी बात रखने के साथ उनकी भावनाओं को भी महत्व दें। संतान की संगति और उसके व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी होगा। यदि कोई ऐसी बात नजर आती है जो आपको चिंतित करती है, तो डांटने के बजाय प्यार से समझाने का प्रयास करें। दूसरों की सलाह या बहकावे में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। परिवार की निजी समस्याओं को घर के भीतर ही आपसी बातचीत और समझदारी से सुलझाना बेहतर रहेगा। बाहरी लोगों की अनावश्यक दखलंदाजी से मामला और उलझ सकता है। आज पारिवारिक एकता बनाए रखना और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।