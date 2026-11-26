मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज एक साथ कई जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी और व्यवस्थित तरीके से काम करने की आदत आपको हर परिस्थिति संभालने में मदद करेगी। किसी नए काम या योजना की शुरुआत करने में परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि, फिलहाल लंबी यात्रा की योजना को कुछ समय के लिए टालना बेहतर हो सकता है। आज लिया गया कोई समझदारी भरा निर्णय भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिला सकता है। इसलिए केवल तत्काल फायदे के बारे में न सोचें, बल्कि दूरगामी परिणामों को भी ध्यान में रखें। धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।