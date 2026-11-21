मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज भाग्य आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। किसी प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे कारोबार को नई दिशा देने का अवसर मिल सकता है। यदि आप अपने काम का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो यह संपर्क आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, शेयर बाजार में निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें। केवल दूसरों की सलाह या उत्साह में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की राय जरूर लें। नई नौकरी का कोई आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकता है, लेकिन वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले दोनों अवसरों के लाभ और भविष्य की संभावनाओं की अच्छी तरह तुलना करें। सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपके करियर के लिए अधिक फायदेमंद रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।