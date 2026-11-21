मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन खुशियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी लेकर आ सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती है और उसकी उपलब्धि या अच्छे प्रदर्शन से आपको गर्व महसूस होगा। हालांकि, अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही करने से पिताजी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी कामों को समय पर पूरा करें और परिवार के बड़ों की अपेक्षाओं का ध्यान रखें। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए प्रमोशन या पदोन्नति के अच्छे संकेत हैं। यदि आप नौकरी बदलने या करियर में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, तो नई नौकरी के लिए आवेदन करना उपयोगी साबित हो सकता है। सही अवसर मिलने पर यह कदम आपके करियर में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।