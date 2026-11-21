धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज का दिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में अधिक राहत और सकारात्मकता लेकर आ सकता है। अपनी कमियों को ईमानदारी से पहचानकर उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे तो सफलता का रास्ता और साफ होगा। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम और व्यवहार से अपनी योग्यता साबित करें। सच्चाई और निरंतर मेहनत अंततः आपका साथ देंगे। वाहन से संबंधित अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए आर्थिक तैयारी बनाए रखें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर मां की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। उनकी बातों से मन को शांति और सही दिशा मिल सकती है। सेहत के मामले में लापरवाही न करें और किसी भी परेशानी को समय रहते संभालें। आज आत्ममंथन और सकारात्मक बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।