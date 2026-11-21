कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज परिस्थितियां कुछ चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों और जीवनसाथी का सहयोग आपका मनोबल बनाए रखेगा। कार्यक्षेत्र में मनपसंद काम या जिम्मेदारी न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन इसे अपनी क्षमता पर सवाल उठाने का कारण न बनने दें। कई बार सही अवसर मिलने में समय लगता है। अपने प्रयास जारी रखें और वर्तमान जिम्मेदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। जीवनसाथी को नई नौकरी या करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में उत्साह और भविष्य को लेकर नई उम्मीदें पैदा होंगी। छोटे बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। उनकी बातें और मासूम गतिविधियां आपका तनाव कम कर सकती हैं। आज अपनों के सहयोग को महत्व दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर आगे बढ़ें। धैर्य बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो सकती हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।