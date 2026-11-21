सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने खर्चों पर देने की जरूरत होगी। सुख-सुविधाओं और गैरजरूरी खरीदारी पर पैसा खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन यदि आपने बजट का ध्यान नहीं रखा तो आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और दिखावे से बचें। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े मानसिक दबाव में कुछ राहत मिल सकती है, जिससे वे बेहतर तरीके से अपनी तैयारी पर ध्यान दे पाएंगे। हालांकि, आपकी कोई छोटी-सी लापरवाही परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकती है। अपनी जिम्मेदारियों और व्यवहार में थोड़ा सुधार लाना जरूरी होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते दिनों की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन पुरानी बातों को लेकर विवाद करने से बचें। लंबे समय से अटका हुआ उधार वापस मिलने के भी संकेत हैं, जिससे आर्थिक राहत मिल सकती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।