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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 2 November 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, अधूरे काम पूरे होने के बनेंगे योग

Mon, 02 Nov 2026 05:13 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:13 AM IST
सार

यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो विचार अच्छा है, लेकिन केवल उत्साह के भरोसे आगे न बढ़ें। पहले पूरी योजना बनाएं, जरूरी संसाधनों का आकलन करें और सही समय पर शुरुआत करें। आज आपकी दूरदर्शिता और सीखने की इच्छा भविष्य में सफलता की मजबूत नींव रख सकती है।

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aaj ka mithun rashifal 2 November 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान और बातचीत में कुशल होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना, लोगों से मिलना और अलग-अलग विषयों की जानकारी हासिल करना पसंद होता है। अपनी समझदारी और हाजिरजवाबी से ये आसानी से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। हालांकि, कई बार इनका मन जल्दी बदल जाता है और एक साथ कई काम करने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी बुध देव हैं। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक माने जाते हैं। इस राशि के जातकों के लिए पन्ना रत्न शुभ माना जाता है।

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope
आज का दिन आपके जीवन में नई उम्मीदों और संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। किसी काम को लेकर मन में जो उत्साह है, उसे सही दिशा देने का अवसर मिलेगा। हालांकि, रास्ते में कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच आपको उनका समाधान खोजने में मदद करेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन खास हो सकता है। नई चीजें सीखने, अपनी प्रतिभा निखारने और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिल सकते हैं। पहले की गई गलतियों से मिली सीख आज आपके लिए किसी मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। संतान की ओर से कोई सुखद अनुभव या अच्छी खबर मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो विचार अच्छा है, लेकिन केवल उत्साह के भरोसे आगे न बढ़ें। पहले पूरी योजना बनाएं, जरूरी संसाधनों का आकलन करें और सही समय पर शुरुआत करें। आज आपकी दूरदर्शिता और सीखने की इच्छा भविष्य में सफलता की मजबूत नींव रख सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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