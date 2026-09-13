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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 14 September 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए बनेंगे तरक्की के योग, लेकिन काम को लेकर रहें अलर्ट

Mon, 14 Sep 2026 05:01 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 14 Sep 2026 05:01 AM IST
सार

करियर में आपकी रचनात्मकता और संपर्कों का लाभ मिलेगा तथा वरिष्ठ आपकी प्रतिभा की सराहना कर सकते हैं। मूड में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए खुद को शांत वातावरण में समय दें।

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aaj ka mithun rashifal 14 September 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

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मिथुन राशि 

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मिथुन राशि चक्र की तीसरी राशि है। इस राशि के लिए पन्ना रत्न लाभकारी माना जाता है। यह वायु तत्व की चंचल, बुद्धिमान और संवादप्रिय राशि है। इस राशि के जातक जिज्ञासु, मिलनसार और नई चीजें सीखने में रुचि रखने वाले होते हैं। बुध ग्रह इसके स्वामी हैं, जो बुद्धि, वाणी और संचार के प्रतीक माने जाते हैं। मिथुन राशि के लोग अपनी बातचीत और समझदारी से दूसरों को प्रभावित करते हैं।

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज आपका ध्यान धन, बचत और परिवार की जिम्मेदारियों पर रहेगा। आपकी आकर्षक बातचीत और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। हालांकि मानसिक दबाव या उलझन के कारण पैसों और दोस्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से फैसला न लें। प्रेम जीवन में पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा और बातचीत रिश्ते में मिठास बढ़ाएगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, लेकिन बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचना होगा। करियर में आपकी रचनात्मकता और संपर्कों का लाभ मिलेगा तथा वरिष्ठ आपकी प्रतिभा की सराहना कर सकते हैं। मूड में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए खुद को शांत वातावरण में समय दें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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