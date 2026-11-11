आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, पढ़ें 12 नवंबर का राशिफल

मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। इस राशि के लोग साहसी, निडर और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। अग्नि तत्व की यह राशि ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक मानी जाती है। मंगल की विशेष कृपा मेष राशि वालों पर रहती है। इनके लिए मूंगा रत्न धारण करना शुभ माना जाता है।

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आज आपको यह समझने का अवसर मिलेगा कि केवल कमाई करना ही काफी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए दिखावे या अनावश्यक सुख-सुविधाओं पर पैसा खर्च करने से बचें। बजट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बचत प्रभावित हो सकती है। अच्छी बात यह है कि कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रदर्शन की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट नजर आ सकते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़ी कोई चिंता मन में बनी रह सकती है, लेकिन धैर्य रखने पर उसका समाधान निकलने की संभावना है। घर में माता-पिता से बातचीत करते समय अपने शब्दों का खास ध्यान रखें। छोटी-सी बात को बहस का विषय बनाने के बजाय आपसी समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।