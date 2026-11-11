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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 12 November 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान

Thu, 12 Nov 2026 05:19 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 05:19 AM IST
सार

लंबे समय से कहीं घूमने-फिरने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके पूरी होने की संभावना बन सकती है। संतान से किया गया कोई वादा जरूर निभाएं। इससे उनके मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपसी संबंधों में अपनापन और मजबूती आएगी।

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Aaj ka kanya rashifal 12 November 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशि कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। इस राशि के लोग समझदार, मेहनती और हर काम को बारीकी से करने वाले होते हैं। पृथ्वी तत्व की यह राशि बुद्धिमत्ता, अनुशासन और व्यवहारिक सोच का प्रतीक है। कन्या राशि वालों के लिए पन्ना रत्न धारण करना शुभ माना जाता है।
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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा। आपकी कही हुई छोटी-सी बात भी किसी के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए सोच-समझकर बोलें। माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ समय से कोई परेशानी या मनमुटाव चल रहा था, तो अब स्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो सकती हैं। मौसम का बदलाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, इसलिए दिनचर्या और खानपान में लापरवाही न करें। लंबे समय से कहीं घूमने-फिरने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके पूरी होने की संभावना बन सकती है। संतान से किया गया कोई वादा जरूर निभाएं। इससे उनके मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपसी संबंधों में अपनापन और मजबूती आएगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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