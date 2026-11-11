आज का राशिफल: कन्या राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान

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आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा। आपकी कही हुई छोटी-सी बात भी किसी के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए सोच-समझकर बोलें। माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ समय से कोई परेशानी या मनमुटाव चल रहा था, तो अब स्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो सकती हैं। मौसम का बदलाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, इसलिए दिनचर्या और खानपान में लापरवाही न करें। लंबे समय से कहीं घूमने-फिरने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके पूरी होने की संभावना बन सकती है। संतान से किया गया कोई वादा जरूर निभाएं। इससे उनके मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपसी संबंधों में अपनापन और मजबूती आएगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।