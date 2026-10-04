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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 5 October 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, पढ़ें 5 अक्तूबर का राशिफल

Mon, 05 Oct 2026 04:22 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 04:22 AM IST
सार

लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से संतोष मिलेगा। पुराने अधूरे काम पूरे करने का उत्साह रहेगा और घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से वातावरण खुशनुमा हो सकता है।

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Aaj ka mesh rashifal 5 October 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि को राशि चक्र की पहली राशि माना जाता है और इसका संबंध अग्नि तत्व से है। इस राशि के जातक ऊर्जावान और अपने काम को लेकर गंभीर माने जाते हैं। इनमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है और ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। रिश्तों की बात करें तो मेष राशि के लोग ईमानदार और स्पष्ट सोच रखने वाले होते हैं। हालांकि, कभी-कभी इनके स्वभाव में जल्दबाजी और गुस्सा भी देखने को मिल सकता है।
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मेष राशि
आज का दिन आपको कई कामों में व्यस्त रख सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने हों तो घबराने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को खुशी देगी। लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से संतोष मिलेगा। पुराने अधूरे काम पूरे करने का उत्साह रहेगा और घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से वातावरण खुशनुमा हो सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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