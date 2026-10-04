आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, पढ़ें 5 अक्तूबर का राशिफल

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मेष राशि को राशि चक्र की पहली राशि माना जाता है और इसका संबंध अग्नि तत्व से है। इस राशि के जातक ऊर्जावान और अपने काम को लेकर गंभीर माने जाते हैं। इनमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है और ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। रिश्तों की बात करें तो मेष राशि के लोग ईमानदार और स्पष्ट सोच रखने वाले होते हैं। हालांकि, कभी-कभी इनके स्वभाव में जल्दबाजी और गुस्सा भी देखने को मिल सकता है।