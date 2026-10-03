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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 4 October 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों को कारोबार में प्रगति के अवसर मिलेंगे, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 04 Oct 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 04 Oct 2026 05:01 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है।

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Aaj ka mesh rashifal 4 October 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। इससे आत्मविश्वास मजबूत होगा और आपके पिछले प्रयासों की सराहना भी हो सकती है। हालांकि सफलता मिलने के बावजूद अपनी प्राथमिकताओं से भटकने से बचें। विरोधियों या आलोचकों की बातों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
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विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी। एकाग्र होकर की गई मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है और योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। छोटी शुरुआत भी आने वाले समय में बड़ा लाभ दे सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में कुछ उलझन या चिंता सामने आ सकती है, इसलिए दस्तावेजों और जरूरी शर्तों की अच्छी तरह जांच करें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना आपके हित में रहेगा।
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मुख्य बिंदु:
करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत
विद्यार्थियों को एकाग्रता से मेहनत करनी होगी
कारोबार में प्रगति के अवसर
प्रॉपर्टी के मामले में सावधानी जरूरी

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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