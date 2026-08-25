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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 26 August 2026 today aries horoscope in hindi

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वालों को माता-पिता का सहयोग मिलेगा, पढ़ें आज का राशिफल

Wed, 26 Aug 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 26 Aug 2026 05:01 AM IST
सार

Aaj Ka Mesh Rashifal: आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। मन में नई प्रॉपर्टी खरीदने या घर से जुड़ा कोई बड़ा निवेश करने का विचार आ सकता है।

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Aaj ka mesh rashifal 26 August 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि का अधिपति मंगल ग्रह होता है। इस राशि के जातक साहसी, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर माने जाते हैं। चुनौतियों से पीछे हटने की बजाय उनका सामना करना इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से जुटे रहते हैं। हालांकि, इनकी जल्दबाजी और क्रोध कई बार इनके काम में बाधा बन सकते हैं, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना इनके लिए बेहद आवश्यक है। इस राशि के लोगों के लिए लाल रंग की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। मन में नई प्रॉपर्टी खरीदने या घर से जुड़ा कोई बड़ा निवेश करने का विचार आ सकता है। अगर आप इस दिशा में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो दस्तावेजों और आर्थिक स्थिति की अच्छी तरह जांच कर लें। अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई चीजों पर खर्च करने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा।
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परिवार में माता-पिता का सहयोग और उनका आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा। उनके मार्गदर्शन से किसी पुराने या अटके हुए काम को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। कामकाज से जुड़ा कोई निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी। पैसों के मामले में आज जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझकर ही खर्च करें, ताकि भविष्य के लिए बचत प्रभावित न हो। सेहत के मामले में आज थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी छोटी परेशानी को नजरअंदाज करने की गलती न करें। समय पर आराम करें और खानपान को व्यवस्थित रखें।
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मुख्य बिंदु:
करियर: अनुभवी व्यक्ति की सलाह से लाभ मिल सकता है।
धन: खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें।
परिवार: माता-पिता का सहयोग मिलेगा।
प्रॉपर्टी: खरीदारी का विचार बन सकता है, जांच-पड़ताल जरूरी है।
सेहत: छोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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