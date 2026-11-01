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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 2 November 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए नई उम्मीदें, करियर में मिल सकता है बड़ा मौका, पढ़ें 2 नवंबर का राशिफल

Mon, 02 Nov 2026 05:08 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:08 AM IST
सार

आज पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। समझदारी से बनाई गई योजना आपको आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी।

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Aaj ka mesh rashifal 2 November 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि के जातक अपनी ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास के लिए पहचाने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और ये किसी भी काम को पूरे उत्साह के साथ करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि, कई बार जल्दबाजी और गुस्सा इनके स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल देव हैं, जिन्हें साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल की शुभता प्राप्त करने के लिए मेष राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इससे आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हो सकती है।

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मेष राशि
आज का दिन आपके लिए कुछ नई चुनौतियां तो लेकर आएगा, लेकिन आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का अंदाज आपको हर परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है और एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। ऐसे में घबराने के बजाय काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। आपकी लगन और अनुशासन आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। कोर्ट-कचहरी या किसी कानूनी मामले में उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं आएगी, इसलिए धैर्य रखें और जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ने की संभावना है। घर या निजी जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए बचत करने का विचार भी आपके मन में मजबूत होगा। आज पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। समझदारी से बनाई गई योजना आपको आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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