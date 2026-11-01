आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए नई उम्मीदें, करियर में मिल सकता है बड़ा मौका, पढ़ें 2 नवंबर का राशिफल

मेष राशि के जातक अपनी ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास के लिए पहचाने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और ये किसी भी काम को पूरे उत्साह के साथ करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि, कई बार जल्दबाजी और गुस्सा इनके स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल देव हैं, जिन्हें साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल की शुभता प्राप्त करने के लिए मेष राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इससे आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हो सकती है।

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