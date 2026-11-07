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आज का राशिफल: मीन राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा, पढ़ें 7 नवंबर का राशिफल

Sat, 07 Nov 2026 11:58 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:58 AM IST
सार

आज आपकी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका लोगों के सामने आपकी अच्छी छवि बना सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं।

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Aaj ka meen rashifal 7 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपकी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका लोगों के सामने आपकी अच्छी छवि बना सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक संतोष देगा। जीवनसाथी के साथ कुछ खास पल बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्ते में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी।
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आर्थिक जरूरत के समय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता मिलने की संभावना है। हालांकि, पैसों से जुड़े मामलों में अपनी जरूरत और उपलब्ध संसाधनों का ध्यान रखना जरूरी होगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान तलाश रहे हैं, तो किसी अनुभवी और समझदार व्यक्ति से सलाह लेना उपयोगी साबित हो सकता है। सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कई मामलों में राहत और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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