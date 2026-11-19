मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपकी सकारात्मक सोच और उत्साह आपके कामकाज में नई ऊर्जा भर सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और मन को राहत महसूस होगी। कारोबार से जुड़े लोगों की लंबी अवधि की योजनाएं अब गति पकड़ सकती हैं। जिन कामों को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उनमें सकारात्मक प्रगति होने के संकेत हैं। परिवार में अचानक कोई सरप्राइज या अच्छी खबर मिलने से खुशियों का माहौल बनेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में भी सफलता मिलने की संभावना है, इसलिए जिन प्रक्रियाओं या जिम्मेदारियों को आपने आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, उनमें प्रयास जारी रखें। किसी काम में देरी हो तो निराश न हों। लगातार मेहनत और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।