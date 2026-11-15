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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 16 November 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों की बढ़ सकती हैं खुशियां, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Mon, 16 Nov 2026 06:36 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 06:36 AM IST
सार

पूरी जानकारी हासिल किए बिना कोई समझौता या भुगतान न करें। विवेक और सावधानी के साथ आगे बढ़ना आज आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
 

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Aaj ka meen rashifal 16 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि मीन राशि के जातक अपने आसपास के माहौल से जल्दी प्रभावित होते हैं। इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। इनके अंदर कल्पनाशीलता के साथ दूसरों की बात समझने की अच्छी क्षमता होती है। ये अपने करीबियों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को भी पीछे रख देते हैं।
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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज कुछ छोटी-मोटी रुकावटों के कारण आपके कामकाज की गति धीमी पड़ सकती है। ऐसे में परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखें और जरूरी कामों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। किसी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी न करें और केवल दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करने से बचें। सेहत के मामले में भी सतर्क रहना जरूरी होगा। कोई पुरानी परेशानी दोबारा उभर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद संभालना बेहतर रहेगा, ताकि काम समय पर और सही तरीके से पूरे हो सकें। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी मामले में कागजात, शर्तों और कानूनी स्थिति की अच्छी तरह जांच करें। पूरी जानकारी हासिल किए बिना कोई समझौता या भुगतान न करें। विवेक और सावधानी के साथ आगे बढ़ना आज आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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