मंगल करेंगे कर्क राशि में गोचर, 55 दिनों तक इन राशियों को मिलेगा आर्थिक लाभ और पूरे होंगे सपने

आने वाले समय में कई ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 18 सितंबर को मंगल चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये करीब 55 दिनों तक रहेंगे, फिर इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में पहले से गुरु विराजमान हैं, इस तरह से मंगल-गुरु की युति होगी जिससे मंगल का नीच का प्रभाव कम हो जाएगा। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से कुछ राशि वालों को आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलेगा। इन राशियों के करियर-कारोबार, नौकरी और घर-परिवार में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं भाग्यशाली राशियां।
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कर्क राशि
- फोटो : amar ujala
कर्क राशि
मंगल का कर्क राशि में गोचर करने से और गुरु संग युति होने से इनके नीचत्व में कमी आएगी, जिससे लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का भरपूर फल मिलेगा। इस दौरान आपके अधूरे काम पूरे होंगे और नए-नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जहां आपको कोई काम धन के कारण रुका हुआ था वह पूरा होगा।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर आने वाले समय में अच्छा रहेगा। नौकरी में बदलाव का समय है और इस दौरान आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार में इस दौरान कोई नई डील हासिल हो सकती है और इस दौरान आपको किसी पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा । पुराने लेन-देन में आपको धन हाथ लग सकता है। धर्म-कर्म में आपका मन लगेगा।
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तुला राशि
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तुला राशि
मंगल का कर्क राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। आपको नौकरी में आगे बढ़ने के नए-नए तरीके मिलेंगे, वहीं कुछ जगहों को नौकरी के लिए अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। संतान की तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। जो लोग किसी तरह के कारोबार में है उनको निवेश से धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
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