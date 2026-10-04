आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिल सकता है धन लाभ, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

मकर राशि मकर राशि को राशि चक्र की दसवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस राशि के जातक अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। करियर और आर्थिक मामलों में ये सोच-समझकर कदम उठाना पसंद करते हैं। हालांकि, काम को लेकर ज्यादा गंभीर रहने की वजह से ये कभी-कभी खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल लेते हैं।

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