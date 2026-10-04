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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 5 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिल सकता है धन लाभ, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

Mon, 05 Oct 2026 04:42 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 04:42 AM IST
सार

आपके काम की तारीफ से पहचान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। साझेदारी में किए गए काम उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया समय मन को तरोताजा कर देगा।

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Aaj ka makar rashifal 5 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि मकर राशि को राशि चक्र की दसवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस राशि के जातक अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। करियर और आर्थिक मामलों में ये सोच-समझकर कदम उठाना पसंद करते हैं। हालांकि, काम को लेकर ज्यादा गंभीर रहने की वजह से ये कभी-कभी खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल लेते हैं।

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज का दिन परिवार और काम दोनों के लिहाज से सुखद रह सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। निवेश या शेयर बाजार से लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें। आपके काम की तारीफ से पहचान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। साझेदारी में किए गए काम उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया समय मन को तरोताजा कर देगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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