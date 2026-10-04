आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिल सकता है धन लाभ, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल
आपके काम की तारीफ से पहचान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। साझेदारी में किए गए काम उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया समय मन को तरोताजा कर देगा।
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मकर राशि मकर राशि को राशि चक्र की दसवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस राशि के जातक अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। करियर और आर्थिक मामलों में ये सोच-समझकर कदम उठाना पसंद करते हैं। हालांकि, काम को लेकर ज्यादा गंभीर रहने की वजह से ये कभी-कभी खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल लेते हैं।
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज का दिन परिवार और काम दोनों के लिहाज से सुखद रह सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। निवेश या शेयर बाजार से लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें। आपके काम की तारीफ से पहचान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। साझेदारी में किए गए काम उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया समय मन को तरोताजा कर देगा।
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