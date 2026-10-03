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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 4 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 04 Oct 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 04 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

आज आपके भीतर नई सोच और कुछ अलग करने का उत्साह दिखाई देगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है।

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Aaj ka makar rashifal 4 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आपके भीतर नई सोच और कुछ अलग करने का उत्साह दिखाई देगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है। यदि किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। आपका आत्मविश्वास आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का मौका मिल सकता है। ऐसा करने से आपको मानसिक संतोष और खुशी महसूस होगी।
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सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का सम्मान मिल सकता है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी बन सकता है। हालांकि पुराने अनुभवों और गलतियों को नजरअंदाज न करें। उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी विषय को लेकर गलतफहमी है तो खुलकर बातचीत करें। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने और दूसरों की बात सुनने से रिश्तों में चल रही कई परेशानियां दूर हो सकती हैं।
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मुख्य बिंदु:
रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी
प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा
सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है
परिवार की उलझनें बातचीत से सुलझेंगी

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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