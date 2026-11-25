वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको सफलता के नए रास्ते दिखा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से अच्छी तरह निभाने में सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई रुकी हुई डील अब अंतिम चरण तक पहुंच सकती है। यदि लंबे समय से संपत्ति के किसी मामले में निर्णय का इंतजार था, तो उसमें सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। भाई-बहनों और रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होगा। परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखने से महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आय में बढ़ोतरी होने से आपका आत्मविश्वास और भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ेगा। आज नए अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन आर्थिक और संपत्ति से जुड़े फैसलों में जरूरी सावधानी बनाए रखें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।