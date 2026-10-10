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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 11 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वाले भविष्य की योजनाओं के अनुसार खर्च करें, पढ़ें 11 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 11 Oct 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 11 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने पर पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा।

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Aaj ka makar rashifal 11 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने पर पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही किसी इच्छा के साकार होने की संभावना बन सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और जरूरी काम समय पर पूरा करने का प्रयास करें।
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विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रह सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए एकाग्रता और नियमित अभ्यास बनाए रखना जरूरी होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है। जो लोग विदेश में पढ़ाई या नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कोई उत्साहजनक जानकारी मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी। अपनी योजनाओं को लेकर सकारात्मक रहें और सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहें।
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मुख्य बातें: 
करियर: विदेश में नौकरी या पढ़ाई के इच्छुक लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति: भविष्य की योजनाओं के अनुसार खर्च करें।
परिवार: पुराने मित्र से मुलाकात और अपनों का साथ खुशी देगा।
शुभ सलाह: लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और पढ़ाई में नियमितता बनाए रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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