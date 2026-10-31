आज का राशिफल: मकर राशि वालों को कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:10 AM IST
सार
आज जमीन, मकान और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप घर खरीदने, निर्माण कराने या किसी पुरानी संपत्ति से संबंधित योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।
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विस्तार
मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज जमीन, मकान और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप घर खरीदने, निर्माण कराने या किसी पुरानी संपत्ति से संबंधित योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। दिनभर कामकाज और भागदौड़ अधिक रह सकती है, लेकिन आपकी मेहनत धीरे-धीरे अच्छे परिणाम देगी। इसलिए व्यस्तता के कारण अपने लक्ष्य से ध्यान न हटाएं। व्यापार में साझेदारी करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी समझौते या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले शर्तों, दस्तावेजों और आर्थिक पहलुओं की पूरी जांच कर लें। केवल भरोसे के आधार पर कोई बड़ा कदम उठाने से बचना बेहतर रहेगा।
कार्यक्षेत्र में कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा और आगे की योजनाओं को लेकर भरोसा मजबूत होगा। घर से जुड़ी कोई नई योजना भी आकार ले सकती है। हालांकि, आज कोई पुरानी बात या छिपा हुआ तथ्य सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अपनी निजी जानकारी और महत्वपूर्ण योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें। आज समझदारी से अपनी सीमाएं तय करना और जरूरी बातों को गोपनीय रखना आपके हित में रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज जमीन, मकान और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप घर खरीदने, निर्माण कराने या किसी पुरानी संपत्ति से संबंधित योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। दिनभर कामकाज और भागदौड़ अधिक रह सकती है, लेकिन आपकी मेहनत धीरे-धीरे अच्छे परिणाम देगी। इसलिए व्यस्तता के कारण अपने लक्ष्य से ध्यान न हटाएं। व्यापार में साझेदारी करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी समझौते या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले शर्तों, दस्तावेजों और आर्थिक पहलुओं की पूरी जांच कर लें। केवल भरोसे के आधार पर कोई बड़ा कदम उठाने से बचना बेहतर रहेगा।
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कार्यक्षेत्र में कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा और आगे की योजनाओं को लेकर भरोसा मजबूत होगा। घर से जुड़ी कोई नई योजना भी आकार ले सकती है। हालांकि, आज कोई पुरानी बात या छिपा हुआ तथ्य सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अपनी निजी जानकारी और महत्वपूर्ण योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें। आज समझदारी से अपनी सीमाएं तय करना और जरूरी बातों को गोपनीय रखना आपके हित में रहेगा।
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