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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 7 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों को लाभ मिल सकता है, पढ़ें 7 नवंबर का राशिफल

Sat, 07 Nov 2026 11:58 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:58 AM IST
सार

आज कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि काम के दौरान तकनीकी समस्याएं या छोटी-मोटी रुकावटें आपकी गति धीमी कर सकती हैं।

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Aaj ka kumbh rashifal 7 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि काम के दौरान तकनीकी समस्याएं या छोटी-मोटी रुकावटें आपकी गति धीमी कर सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में परेशान होने के बजाय अपने अनुभव और व्यावहारिक समझ का इस्तेमाल करें। धैर्य से काम लेने पर समस्याओं का समाधान मिल सकता है। ससुराल पक्ष से किसी सदस्य के घर आने की संभावना है, जिससे परिवार में रौनक बढ़ेगी और साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
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हालांकि, अपनी निजी योजनाओं और संवेदनशील बातों को साझा करते समय विवेक बनाए रखें। किसी छोटी यात्रा की योजना भी बन सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना जरूरी होगा। अपनी बात स्पष्ट रखें और दूसरे की भावनाओं को भी समझें। आपसी विश्वास और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे और दिन अधिक सुखद बन सकेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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