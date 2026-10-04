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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 5 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों को मिलेगा नया अवसर, पढ़ें राशिफल

Mon, 05 Oct 2026 07:45 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 07:45 AM IST
सार

व्यवसाय में थोड़े उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी और अनुभव परिस्थितियों को संभालने में मदद करेंगे।

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Aaj ka kumbh rashifal 5 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि को राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध वायु तत्व से है। इस राशि के जातक स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और नई सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें अपनी आजादी पसंद होती है और ये किसी भी काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक मुद्दों और दूसरों की मदद करने में भी इनकी रुचि हो सकती है। हालांकि, कभी-कभी अपनी बात पर कायम रहने की वजह से इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे लोगों के बीच आपकी पहचान और सम्मान बढ़ेगा। माताजी से किए गए किसी वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। संतान अपने करियर या नौकरी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे सलाह मांग सकती है। व्यवसाय में थोड़े उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी और अनुभव परिस्थितियों को संभालने में मदद करेंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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