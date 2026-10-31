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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 1 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

Sun, 01 Nov 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:11 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर लेकर आ सकता है। आप अपनी योजनाओं को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए सक्रियता दिखाएंगे।

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Aaj ka kumbh rashifal 1 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर लेकर आ सकता है। आप अपनी योजनाओं को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए सक्रियता दिखाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि कोई काम लंबे समय से आपकी प्राथमिकता में था, तो आज उसे आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। हालांकि, सफलता की उम्मीद के साथ निरंतर प्रयास करना भी जरूरी होगा।
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यदि पिता के साथ किसी विषय को लेकर मतभेद चल रहा है, तो बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाने की कोशिश करें। अपनी बात रखने के साथ-साथ उनके विचारों को भी समझने का प्रयास करें। इससे रिश्ते में आपसी सम्मान और समझ बढ़ सकती है। बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को शांति और खुशी मिलेगी। उनकी बातें सुनना और उनकी छोटी-छोटी गतिविधियों में रुचि लेना आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। आज आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। भले ही हर परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन लगातार सही दिशा में किए गए प्रयास आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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