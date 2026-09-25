आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सम्मान और प्रशंसा मिलेगी, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कार्यक्षेत्र में सम्मान और प्रशंसा मिलेगी।

दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

पुरानी पारिवारिक परेशानी सुलझ सकती है।

कार्यस्थल पर निजी बातें साझा करने से बचें।

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यक्षेत्र में आपके काम की खुलकर सराहना हो सकती है। अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी। तारीफ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई जिम्मेदारियों को भी उत्साह के साथ निभाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है, जिसे पूरा करने में आप सफल रहेंगे। कारोबार में भी दिन सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है।जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप दोनों के बीच समझ मजबूत होगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी सुलझ सकती है, जिससे लंबे समय से बनी चिंता दूर होगी। निवेश का कोई नया अवसर आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के पैसा लगाने से बचें। कार्यस्थल पर अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा न करें। कुछ लोग आपकी बातों का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।



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: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।