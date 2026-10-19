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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 20 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वाले खर्च करने से पहले बजट देखें, पढ़ें 20 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 20 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 20 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक जीवन में खुशियां और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर रहने की संभावना है।

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Aaj ka kark rashifal 20 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक जीवन में खुशियां और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर रहने की संभावना है। यदि उन्हें नौकरी, व्यवसाय या किसी अन्य क्षेत्र में नया अवसर मिलता है, तो इससे पूरे परिवार का उत्साह बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान मिलने की उम्मीद भी बन सकती है। इससे घर का माहौल पहले से अधिक खुशनुमा हो सकता है।
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हालांकि, निजी और पारिवारिक मामलों में हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा करते समय समझदारी बरतें। आज आपका मन अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने, खरीदारी करने या आराम के लिए समय निकालने का हो सकता है। अपनी खुशियों के लिए खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना आपको संतुष्टि दे सकती है। परिवार के साथ समय बिताने और अपनों की भावनाओं को समझने से रिश्ते मजबूत होंगे। छोटी-छोटी खुशियों को महत्व देना आज आपके लिए खास रहेगा।
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मुख्य बिंदु:
वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रह सकते हैं।
परिवार: विवाह से जुड़ी किसी बाधा में राहत मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति: सुख-सुविधाओं पर खर्च करने से पहले बजट देखें।
रिश्ते: दूसरों पर भरोसा करते समय विवेक से काम लें।
आज की सलाह: परिवार को समय दें और अपनी इच्छाओं व बचत के बीच संतुलन बनाए रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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