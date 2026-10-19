आज का राशिफल: मकर राशि वाले नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ें 20 अक्तूबर का राशिफल

मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नई योजनाओं पर विचार करने और भविष्य की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। आपके मन में कोई नया काम शुरू करने या मौजूदा कार्यक्षेत्र से अलग किसी विकल्प को आजमाने की इच्छा जाग सकती है। आपकी व्यावहारिक सोच और दूरदर्शिता आपको सही अवसर पहचानने में मदद कर सकती है। हालांकि, एक साथ कई विकल्प सामने आने के कारण मन में थोड़ी दुविधा रह सकती है। ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहतर होगा।किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। संभव है कि उनकी कोई सलाह आपको नई दिशा दिखाए या किसी समस्या को दूसरे नजरिए से समझने में मदद करे। कार्यक्षेत्र में अपनी पसंद की जिम्मेदारी मिलने से उत्साह बढ़ सकता है। इससे आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने और नए अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, किसी भी नई योजना को शुरू करने से पहले उससे जुड़ी जिम्मेदारियों और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करें। स्पष्ट लक्ष्य और व्यवस्थित योजना आपको बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद कर सकती है। आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सबसे जरूरी होगा।करियर: मनपसंद जिम्मेदारी मिलने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है।नई योजनाएं: किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार आएगा।सामाजिक जीवन: पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक हो सकती है।निर्णय: कई विकल्पों के बीच प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा।आज की सलाह: लक्ष्य स्पष्ट रखें और योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।