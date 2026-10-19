आज का राशिफल: धनु राशि वालों की वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, पढ़ें 20 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं और उम्मीदों से भरा रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर मन में उत्साह रहेगा, लेकिन जल्दबाजी करने से बचना जरूरी होगा। किसी भी योजना पर आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान को अच्छी तरह समझ लें। पिताजी का अनुभव और उनकी सलाह किसी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती है। परिवार से जुड़े मामलों में उनकी राय को महत्व देना आपके लिए उपयोगी रहेगा।संतान की खुशी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना भी बन सकती है, लेकिन खरीदारी से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर करें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लें। उनके अनुभव से आपको अपनी कार्ययोजना बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। लंबे समय से मन में संजोई कोई इच्छा पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिससे उत्साह बढ़ेगा। घर में पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन होने से परिवार के सदस्यों को एक साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आज धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा।करियर: वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह काम आ सकती है।आर्थिक स्थिति: वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।परिवार: पिताजी का मार्गदर्शन उपयोगी साबित होगा।संतान: बच्चों की खुशी के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।आज की सलाह: बड़े फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।