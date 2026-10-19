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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 20 October 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों की पदोन्नति की उम्मीद बढ़ सकती है, पढ़ें 20 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 20 Oct 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 20 Oct 2026 05:08 AM IST
सार

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक संतुलन बनाए रखने और करियर में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। घर को नया रूप देने, सजावट कराने या सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजें खरीदने की इच्छा प्रबल हो सकती है।

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Aaj ka vrishchik rashifal 20 October 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक संतुलन बनाए रखने और करियर में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। घर को नया रूप देने, सजावट कराने या सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजें खरीदने की इच्छा प्रबल हो सकती है। घर के नवीनीकरण से संबंधित कोई योजना भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इन कामों पर खर्च करने से पहले अपना बजट तय कर लें, ताकि जरूरी खर्चों पर इसका असर न पड़े। सोच-समझकर बनाई गई आर्थिक योजना आपको भविष्य में परेशानी से बचा सकती है।
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परिवार में माता जी की सेहत को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। ऐसे में उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और उन्हें पर्याप्त आराम देने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने की उम्मीद है। आपके काम की सराहना हो सकती है और पदोन्नति से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर भी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत जारी रखें। घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखना आज आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज न करें।
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मुख्य बिंदु:
करियर: काम की प्रशंसा और पदोन्नति की उम्मीद बढ़ सकती है।
आर्थिक स्थिति: घर की सजावट और सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
परिवार: माता जी की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी।
व्यापार: योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट का ध्यान रखें।
आज की सलाह: इच्छाओं और आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन बनाए रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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