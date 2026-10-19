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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 20 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले उतार-चढ़ाव के बीच सोच-समझकर निर्णय लें, पढ़ें 20 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 20 Oct 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 20 Oct 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालने और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर लेकर आ सकता है।

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Aaj ka kumbh rashifal 20 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालने और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर लेकर आ सकता है। घर में लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी को सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आपकी व्यावहारिक सोच और शांत स्वभाव से परिवार के सदस्यों को सही रास्ता मिल सकता है। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिले, तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद जरूर करें। इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिल सकती है।
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प्रॉपर्टी या मकान से जुड़ा कोई आकर्षक प्रस्ताव सामने आने की संभावना है। हालांकि, किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले कागजात, कीमत और भविष्य की आर्थिक जिम्मेदारियों की जांच करना जरूरी होगा। संतान से किया गया कोई वादा पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपके और बच्चों के बीच विश्वास मजबूत हो सकता है। व्यापार में लाभ के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, इसलिए आय और खर्च पर नजर बनाए रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में भावनाओं के बजाय तथ्यों को प्राथमिकता दें। आज परिवार का भरोसा बनाए रखना और आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा।
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मुख्य बिंदु:
परिवार: घरेलू समस्या सुलझाने में आपकी भूमिका अहम हो सकती है।
आर्थिक स्थिति: प्रॉपर्टी से जुड़ा अवसर मिल सकता है।
व्यापार: उतार-चढ़ाव के बीच सोच-समझकर निर्णय लें।
संतान: बच्चों से किया गया वादा पूरा करने का प्रयास करें।
आज की सलाह: संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच किए बिना कोई फैसला न लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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