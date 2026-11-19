कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज जीवन में सुख-सुविधाओं और आराम से जुड़ी चीजों में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। नया वाहन खरीदने या घर से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार मन में आ सकता है। अपनी जरूरतों और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे तो खुशी के साथ संतुलन भी बना रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। आपकी मदद से उसे राहत मिलेगी और आपको भी भीतर से संतोष महसूस होगा। हालांकि, पुराने पैसों या किसी लेन-देन से जुड़ा मामला अचानक सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में भावुक या परेशान होने के बजाय शांत दिमाग से समाधान निकालने की कोशिश करें। सरकारी कामकाज में कुछ देरी होने की आशंका है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जरूरी दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं पर ध्यान दें। जल्दबाजी करने के बजाय व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।