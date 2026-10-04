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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 5 October 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को काम में मिलेगी सफलता, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

Mon, 05 Oct 2026 03:35 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 03:35 AM IST
सार

अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी है। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इससे किसी करीबी की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

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Aaj ka kanya rashifal 5 October 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशिकन्या राशि को राशि चक्र की छठी राशि माना जाता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस राशि के जातक समझदार, व्यवस्थित और मेहनती स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी काम को सोच-समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पसंद करते हैं। अपनी बारीकी से काम करने की आदत के कारण इन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। जरूरत से ज्यादा सोचने और छोटी कमियों पर ध्यान देने की आदत कभी-कभी इन्हें परेशान कर सकती है।

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज कोई अच्छी खबर आपके पूरे दिन को खुशनुमा बना सकती है। व्यवसाय में किए गए बदलाव अब सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी के साथ चली आ रही दूरी कम हो सकती है। घर की सजावट, खरीदारी या किसी नई वस्तु को लेकर उत्साह रहेगा। अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी है। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इससे किसी करीबी की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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