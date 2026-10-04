आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को काम में मिलेगी सफलता, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

कन्या राशिकन्या राशि को राशि चक्र की छठी राशि माना जाता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस राशि के जातक समझदार, व्यवस्थित और मेहनती स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी काम को सोच-समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पसंद करते हैं। अपनी बारीकी से काम करने की आदत के कारण इन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। जरूरत से ज्यादा सोचने और छोटी कमियों पर ध्यान देने की आदत कभी-कभी इन्हें परेशान कर सकती है।

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