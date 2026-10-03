आज का राशिफल: कन्या राशि वालों के पुराने लेन-देन निपट सकते हैं, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आपको अपने प्रयासों से उपलब्धि मिलने के साथ-साथ मन में संतोष भी महसूस होगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ सकता है, जिससे घर का माहौल सुखद बना रहेगा। किसी पुराने आर्थिक लेन-देन को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में पैसों से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने पर ध्यान दें। यदि किसी व्यक्ति को पैसा देना या लेना बाकी है तो स्पष्ट बातचीत करना बेहतर रहेगा।परिवार में किसी शुभ या मांगलिक आयोजन की चर्चा शुरू हो सकती है। इससे घर में उत्साह का वातावरण बनेगा और सभी लोग तैयारियों में व्यस्त रह सकते हैं। निजी जीवन से जुड़ी कोई ऐसी इच्छा, जिसे आप काफी समय से मन में संजोए हुए हैं, पूरी होने की संभावना भी बन सकती है। इस उपलब्धि से आपको भावनात्मक खुशी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और अनावश्यक तनाव लेने से बचें। परिवार का सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा।परिवार में प्रेम और खुशहाली बढ़ेगीपुराने लेन-देन निपट सकते हैंशुभ आयोजन की तैयारी शुरू होगीलंबे समय से अधूरी इच्छा पूरी हो सकती हैयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।