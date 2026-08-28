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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 29 August 2026 today virgo horoscope in hindi

कन्या राशि वाले अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, पढ़ें आज का राशिफल

Sat, 29 Aug 2026 05:06 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:06 AM IST
सार

आज कन्या राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। कुछ मामलों में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, तो वहीं कुछ परिस्थितियां आपकी परीक्षा भी ले सकती हैं। 

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Aaj ka kanya rashifal 29 August 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope
आज कन्या राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। कुछ मामलों में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, तो वहीं कुछ परिस्थितियां आपकी परीक्षा भी ले सकती हैं। संतान के करियर, पढ़ाई या भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यह दौरा आगे की योजना बनाने में उपयोगी साबित हो सकता है और संतान के भविष्य को लेकर आपकी चिंता भी कुछ कम हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज आमदनी के अच्छे संकेत हैं, लेकिन इसके साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। घर-परिवार या किसी जरूरी काम पर धन खर्च होने की संभावना है। 
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परिवार में मां से जुड़ी कोई बात आज महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आपने उनसे कोई वादा किया है तो उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें। वादा भूलने या टालने से उनके मन को ठेस पहुंच सकती है और घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी नए व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले उसके व्यवहार और इरादों को समझें। वहीं, बैंकिंग, वित्त और निवेश के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रह सकता है। काम में सफलता और नए अवसर मिलने की संभावना है।
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मुख्य बिंदु:
करियर: बैंकिंग और निवेश क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन।
परिवार: मां से किया वादा पूरा करना जरूरी होगा।
धन: आमदनी बेहतर रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।
यात्रा: संतान के भविष्य से जुड़े काम के लिए यात्रा संभव है।
रिश्ते: किसी पर भी तुरंत भरोसा करने से बचें।
सावधानी: बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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