कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज उन्नति और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार कोई अच्छा मौका मिलने की संभावना है। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें और मिलने वाले अवसरों को गंभीरता से लें। घर के लिए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना भी पूरी हो सकती है। परिवार में यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर कलह या मनमुटाव चल रहा है, तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। आपकी समझदारी और संतुलित व्यवहार से माहौल बेहतर होने की उम्मीद है। किसी रिश्तेदार के घर दावत या किसी खुशी के अवसर पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के साथ मेल-मिलाप बढ़ेगा और मन को भी सुकून मिलेगा। आज व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों मामलों में सकारात्मक प्रगति होने के संकेत हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।