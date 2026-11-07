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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 8 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वाले आज थोड़ी सावधानी बरतें, पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:09 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:09 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए खुशियों और पारिवारिक सहयोग से भरा रह सकता है। माता-पिता का आशीर्वाद और परिवार के सदस्यों का साथ आपके कई रुके हुए काम पूरे कराने में मदद करेगा।

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Aaj ka dhanu rashifal 8 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए खुशियों और पारिवारिक सहयोग से भरा रह सकता है। माता-पिता का आशीर्वाद और परिवार के सदस्यों का साथ आपके कई रुके हुए काम पूरे कराने में मदद करेगा। किसी महत्वपूर्ण मामले में भाई-बहनों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनें। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से मन में संतोष और उत्साह बना रहेगा।
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परिवार के साथ समय बिताने से आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। हालांकि, यात्रा को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना बेहतर होगा। यदि यात्रा बहुत जरूरी नहीं है, तो उसे कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर सकते हैं। किसी भी योजना को अंतिम रूप देने से पहले अपनी सुविधा और परिस्थितियों का ध्यान रखें। धैर्य और अपनों के सहयोग से दिन को यादगार बनाया जा सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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