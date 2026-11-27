धनु राशि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और इसे अग्नि तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग खुले विचारों वाले, उत्साही और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इन्हें नई जगहों पर जाना, अनुभव हासिल करना और अपने विचारों के अनुसार जीवन जीना पसंद होता है। धनु राशि के जातक आशावादी सोच रखते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इनके लिए पुखराज धारण करना शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन खुशियों, मनोरंजन और अपनों के साथ बिताए जाने वाले सुखद पलों से भरा रह सकता है। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग किसी लंबे समय से अटके काम को पूरा कराने में मदद कर सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी सहकर्मियों को नाराज कर सकती है। आज आत्मविश्वास के साथ लिया गया कोई निर्णय आपको सफलता के करीब ले जा सकता है। हालांकि, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। फिलहाल लंबी यात्रा की योजना को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाए रखें। आज अपनों का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत करेगा और कई कामों को आसानी से पूरा करने में मदद करेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।