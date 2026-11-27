1 of 13 Today Love Horoscope - फोटो : Amar Ujala







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28 November Ka Love Rashifal: आज प्रेम संबंधों के मामले में आपको भावनाओं के साथ समझदारी से भी काम लेना होगा। पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद होने पर धैर्य बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वहीं, अविवाहित लोगों के लिए दिन खास रह सकता है। उन्हें किसी की ओर से विवाह या प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए भी अनुकूल अवसर बन सकते हैं। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope): आज प्रेम जीवन में खुशियां और आपसी समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ बातचीत से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। वहीं, सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope): आज प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल रह सकता है। पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी। छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने से बचें। वहीं, सिंगल लोगों का किसी पुराने परिचित की ओर झुकाव बढ़ सकता है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope): आज प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रह सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने और अपनी भावनाएं साझा करने का मौका मिलेगा। वहीं, सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

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