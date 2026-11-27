1 of 13 आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला AI







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28 November 2026 Ka Rashifal: आज का दिन मेष राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं, कुछ राशि वालों को आज चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिक मेहनत और धैर्य से काम लेना होगा। नौकरी और कारोबार के मामले में भी दिन कुछ खास संकेत दे रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और दैनिक राशिफल क्या संकेत दे रहा है।

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मेष राशि

आज पुराने रिश्तों की मिठास के साथ जीवन में नई खुशियों का आगमन हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते दिनों की खूबसूरत यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न हो जाएगा। घर में किसी नए मेहमान के आने से रौनक बढ़ेगी और परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। उनसे खुलकर बातचीत करने से आप उनकी भावनाओं और मन की बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हालांकि, संतान के करियर या भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। ऐसे में उसे सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। अच्छी बात यह है कि आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे मन में खुशी और संतोष का भाव रहेगा। आज परिवार के साथ बिताए गए पल आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे।

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वृषभ राशि

आज सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बदलते मौसम का असर आपकी ऊर्जा और दिनचर्या पर पड़ सकता है। कमजोरी या थकान महसूस हो तो पर्याप्त आराम करें और खानपान को संतुलित रखें। कारोबार के मामले में आपने जो लंबी अवधि की योजनाएं बनाई हैं, वे भले ही धीरे-धीरे आगे बढ़ें, लेकिन भविष्य में अच्छे परिणाम देने की संभावना है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने प्रयास जारी रखें। यदि यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो परिवार के किसी अनुभवी सदस्य की सलाह लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत और अभ्यास में कमी नहीं आने देनी चाहिए। सफलता के अवसर पहले की तुलना में करीब आते दिखाई दे सकते हैं। नियमित तैयारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है।

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मिथुन राशि

आज प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। नई संपत्ति खरीदने या किसी पुराने निवेश को आगे बढ़ाने का विचार मन में आ सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें और सभी जरूरी दस्तावेजों तथा शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, लेकिन अहंकार या अति-आत्मविश्वास को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। कई बार इसी कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। किसी दूसरे की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या रखने के बजाय अपनी ऊर्जा और मेहनत को अपने लक्ष्य की दिशा में लगाएं। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा, लेकिन यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो खानपान में लापरवाही न करें। संतुलित व्यवहार और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन कई मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है।

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