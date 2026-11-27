28 नवंबर का पंचांग: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
28 November Ka Panchang: 28 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं।
विस्तार
Panchang 28 November 2026: 28 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। आइए जानते हैं 28 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 28 नवंबर 2026
|तिथि
|पंचमी
|03:57तक
|नक्षत्र
|पुष्य
|प्रथम करण
|कौलव
|05:15तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|03:57तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शनिवार
|योग
|शुक्ल
|सूर्योदय
|06:54
|सूर्यास्त
|17:22
|चंद्रमा
|कर्क राशि में
|राहुकाल
|09:31:-10:50
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|मार्गशीर्ष
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:47-12:29
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11:47-12:29
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:53
सूर्यास्त का समय- 17:22
चन्द्रोदय- 17:54
चन्द्रास्त- 07:22
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 06:54-08:13
राहुकाल09:31:-10:50
यमगण्ड:01:27-02:45
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दिन का चौघड़िया, 28 नवंबर 2026
- काल -सुबह 06:54 से 08:13 बजे तक
- शुभ-सुबह 08:13 से 09:31 बजे तक
- रोग -सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक
- उद्वेग- सुबह 10:50 से दोपहर 12:09 बजे तक
- चर - दोपहर 12:09 से 01:28 बजे तक
- लाभ- दोपहर 01:28 से 02:46 बजे तक
- अमृत-दोपहर 02:46 से शाम 04:05 बजे तक
- काल- शाम 04:05 से 05:24 बजे तक
रात का चौघड़िया
- लाभ - शाम 05:24 से 07:05 बजे तक
- उद्वेग-शाम 07:05 से 08:47 बजे तक
- शुभ -रात 08:47 से 10:28 बजे तक
- अमृत -रात 10:28 से 12:09 बजे तक
- चर -रात 12:09 से 01:51 बजे तक (29 नवंबर)
- रोग-रात 01:51 से 03:32 बजे तक
- काल-सुबह 03:32 से 05:13 बजे तक
- लाभ-सुबह 05:13 से 06:55 बजे तक