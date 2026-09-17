आज का राशिफल: धनु राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ें 18 सितंबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने की क्षमता स्पष्ट रूप से नजर आएगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को तेजी से पूरा करने के साथ-साथ काम की गुणवत्ता पर भी ध्यान देंगे, जिससे आपकी पेशेवर छवि मजबूत हो सकती है। साझेदारी और प्रेम संबंधों में सामने वाले का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि ऑफिस में सहकर्मियों या कनिष्ठ कर्मचारियों से बात करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। किसी की कमी निकालने या जरूरत से ज्यादा आलोचना करने से स्थिति बिगड़ सकती है।करियर में आगे बढ़ने के लिए दिन उपयोगी है। महत्वपूर्ण बैठक, बातचीत या व्यावसायिक प्रस्ताव में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति फिलहाल स्थिर बनी रहेगी। पुराने पैसों से जुड़ा विवाद या कानूनी मामला सुलझने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में खान-पान को लेकर लापरवाही न करें। बाहर का तला-भुना या बहुत मसालेदार भोजन एसिडिटी और पेट की परेशानी बढ़ा सकता है। हल्का और घर का भोजन बेहतर रहेगा।करियर: मेहनत से पेशेवर छवि मजबूत होगी।व्यापार: बैठक और नए प्रस्ताव लाभकारी हो सकते हैं।धन: पुराने विवाद के समाधान के संकेत।स्वास्थ्य: पेट की परेशानी से बचने के लिए हल्का भोजन लें।



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